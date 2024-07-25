В Крыму увеличилась потребность в донорской крови

В летние месяцы потребность в донорской крови возрастает из-за обилия приезжающих в регион туристов. В то же время, поток постоянных доноров существенно сокращается в связи с отпусками у работающих, каникулами у студентов, жарой и другими объективными факторами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии