Великобритания навсегда освободила архипелаг Чагос… от коренных жителей

Жители островов архипелага Чагос, насильно выселенные полвека назад для строительства американской военной базы, провели 7 октября акцию протеста у здания парламента Великобритании, 9 октября сообщает Military.
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