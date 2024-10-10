Рубль на минимумах – что будет дальше

Курс рубля находится на минимальных значениях с начала года из-за сокращения экспортных доходов и увеличения спроса на валюту со стороны импортеров, однако в ближайшее время в пользу рубля сыграют несколько факторов, поделился мнением с «Газетой.
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