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Рейтинг WTA. Отрыв Барти от №2 – 2633 очка, Швентек вошла в топ-5, Коллинс – в топ-10, Осака выпала из топ-80, Серена – из топ-200

По итогам Australian Open чемпионка и первая ракетка мира Эшли Барти оторвалась от второй строчки рейтинга на 2633 очка.

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