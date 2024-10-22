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Житель Крыма рассказал, сколько ему заплатили за хранение сим-карт для СБУ

Житель Крыма рассказал, сколько ему заплатили за хранение сим-карт для СБУ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Задержанный по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами житель Крыма признался, что получил около 4 тысяч рублей за хранение и перевозку нескольких сим-карт для киевской агентурной сети на полуострове.

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