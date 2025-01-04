Спутники нового поколения Starlink V3 с пропускной способностью в 1 Тбит/с будут д...

Спутники нового поколения Starlink V3 с пропускной способностью в 1 Тбит/с будут доставлять на орбиту при помощи SpaceX StarshipСпутники нового поколения Starlink V3 позволят значительно расширить возможности спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk), увеличив его пропускную способность в десятки раз, пишет PCMag со ссылкой на отчёт компании.