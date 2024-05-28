Рэперу Noize MC* грозит «уголовка» за нарушение правил деятельности иноагента

В течение года он несколько раз привлекался по административной статье Рэпер Noize MC (Иван Алексеев), признанный в России иностранным агентом, может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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