Рэперу Noize MC* грозит «уголовка» за нарушение правил деятельности иноагента

В течение года он несколько раз привлекался по административной статье Рэпер Noize MC (Иван Алексеев), признанный в России иностранным агентом, может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.