Глава Селижаровского округа и министр молодёжной политики Тверской области покинули свои посты

В Правительстве Тверской области сообщили о кадровых изменениях. Так, в связи с неисполнением поручений в сфере социальной и демографической политики 20 марта был освобождён от занимаемой должности глава Селижаровского округа Михаил Петрушихин.
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