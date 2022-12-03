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Советник Патриарха: идет подготовка к изгнанию монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Советник Патриарха: идет подготовка к изгнанию монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Советник Патриарха Московского и всея Руси и межведомственной рабочей группы РПЦ по координации помощи епархиям Донбасса и сопредельных территорий протоиерей Николай Балашов заявил о реальной угрозе изгнания монахов из Киево-Печерской лавры .

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