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40-летняя экс-ангел Victoria's Secret в розовом бикини показала безупречный образ: "Какая сладкая"

40-летняя экс-ангел Victoria's Secret в розовом бикини показала безупречный образ: "Какая сладкая"

Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, снялась в необычной яркой фотосессии купальников Популярная супермодель недавно приняла участие в модной съемке, в которой смогла продемонстрировать всю силу своего соблазнения.

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