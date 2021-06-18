40-летняя экс-ангел Victoria's Secret в розовом бикини показала безупречный образ: "Какая сладкая"

Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, снялась в необычной яркой фотосессии купальников Популярная супермодель недавно приняла участие в модной съемке, в которой смогла продемонстрировать всю силу своего соблазнения.
Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, снялась в необычной яркой фотосессии купальников Популярная супермодель недавно приняла участие в модной съемке, в которой смогла продемонстрировать всю силу своего соблазнения.
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