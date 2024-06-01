Куратор Храпунова: на маркетплейсах заметили повышенную активность мошенников

Специалисты заметили повышение активности мошенников на маркетплейсах. Об этом заявила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с РИА «Новости».
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