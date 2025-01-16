Производители молока, потерявшие доверие: Росконтроль не советует покупать их продукцию – сомнительное качество Ольга БезродняяСогласно недавнему исследованию Росконтроля, проведенному на образцах молока, продающегося в розничной торговле, результаты проверки обнажили как высококачественные продукты, так и те, которые не соответствуют стандартам.