За последние 50 лет в Татарстане исчезло более 3 тыс. водоемов

В Татарстане за последние 50 лет исчезло более 3 тысяч водоемов из-за антропогенного воздействия. Об этом сообщил министр экологии РТ Александр Шадриков на совместном выездном заседании комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, которое прошло в здании Минэкологии РТ в Казани.