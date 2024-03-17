Полиция возбудила дело после пожара в частном доме в Луге, где погибли два человека

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после страшного пожара в частном доме в Луге, где погибли мужчина и ребёнок.
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