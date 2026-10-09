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В Карелии девушка с собакой спаслась после встречи с медведем

В Карелии девушка с собакой спаслась после встречи с медведем

В Карелии 25-летняя девушка встретилась с медведем во время прогулки с собакой и спаслась. Об этом сообщили в группе «Наша жизнь — Meijän elaigu» в соцсети «ВКонтакте».

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