Первый заместитель Исполнительного директора Национального совета айкидо РФ Виктор Сосновский: Айкидо - гармония в безопасности

Как решить проблему собственной безопасности? Какую роль играет айкидо в системе боевых искусств? Как правильно воспитывать детей? В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» об этом рассказал Виктор Сосновский, Первый заместитель Исполнительного директора Национального совета айкидо России.