Уроки китайского и курортные танцы пройдут на набережных Москвы

С 17 по 21 июня в Москве пройдут культурно-массовые мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве". Все на улицу!" Более 600 площадок во всех районах города примут участие в этом мероприятии, предлагая жителям и гостям города мастер-классы, кинопоказы, спортивные тренировки, экскурсии и многое другое.