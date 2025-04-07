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Такого громкого дела в Югре не было: 57 уголовных дел, 1 опасная ОПГ, легализация 700 нелегалов. Как все было?

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Абсолютно нечему радоваться. Предатели России, которые за деньги. продавали фальшивые документы мигрантам, пали жертвой доноса на них этими мигрантами или их диаспорами.Полиция их никак не отслеживала и не препятствовала.Её, к действию припёрли факты, и этим полицаям некуда было деваться.Потому что, если бы они работали добросовестно. количество нелегалов в ХМАО, было бы мизер!Поэтому я не разделяю щенячего восторга анонима по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, ведь вопрос как это произошло и происходит, повис в воздухе.Ведь сегодня депутаты окружной думы, не знают как произошло увеличение траты бюджетных денег, кто подставил огромные цифры затрат на расходы по социальным расходам.Хотя из кулуарных разговоров, они понимают что это из-за притока мигрантов, но не понимают, как оптимизировать эти траты! Вот такие в Югре депутаты!Мигранты присосались  к бюджетной кормушке а они,только, руками разводят!Чем не рай для узбеков, таджиков, киргизов, для их проникших в РФ, семей!!!Тебе, аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, у свою писанину, надо было озаглавить по другому, а именно вот так: Эй, россияне подвинитесь, мигранты припёрлись жить вместо вас!
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