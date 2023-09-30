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Маск и МИД Германии поспорили о поддержке спасающих мигрантов НПО

Маск и МИД Германии поспорили о поддержке спасающих мигрантов НПО

Американский предприниматель Илон Маск поспорил с МИД Германии в социальной сети X о разумности оказания властями ФРГ помощи неправительственным организациям (НПО), которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море.

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