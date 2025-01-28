Покупатели Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 уже разбили лагерь в Micro Center за три дня до запуска

RTX 5090 и RTX 5080 появятся в продаже через три дня, а преданные геймеры и энтузиасты графических процессоров уже собираются в торговых точках MicroCenter, чтобы купить новые GPU, когда они появятся в продаже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии