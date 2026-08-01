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Максимова о 4-м месте Румянцевой и Трофимова: «Ребята справились достойно. После изучения видео увидим, были ошибки или нет»

Тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова прокомментировала судейство в произвольной программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы в Париже.

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