С 2027 года бразилец Рафаэл Камара станет основным пилотом "Хаас", заменив ###A_1_A### Эстебана Окона.
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