Готов отдать Крым и Донбасс: Зеленский попросил мирных переговоров

ВЧ

Владимир Черноморский

Какие переговоры, циркон ему в одно место, и нечего опять сопли по полу размазывать, строго и решительно, освобождать Украину от нацистов и за бывшие республики браться, после показательной порки Украины, сами как миленькие в Россию побегут, а то и нашим и вашим. Грузия Азербайджан, Армения, на двух стульях сидят, их граждане деньги заработанные в России, на родину отправляют и Россию уесосят. Ноги о нас вытирают, а мы всё улыбаемся, себя уважать когда научимся ?! Президенту нашему, не стыдно, не ?! 17 миллионов инородцев, в цвет не скрывая, говорят, скоро мы вас русских резать убивать будем и уже воплощают это в жизнь, а мы забыли за 90, история ни чему не учит или крокусы и другие теракты в наших городах нужны, чтобы за голову взялись. Зла не хватает, политика, мать её