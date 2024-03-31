Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Готов отдать Крым и Донбасс: Зеленский попросил мирных переговоров

Готов отдать Крым и Донбасс: Зеленский попросил мирных переговоров

Так что там пэрэмога, сограждане. Одна большая, огромная, вонючая, беспросветная пэрэмога. На «той стороне» у «великого и мудрого» всё просто отлично.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Какие переговоры, циркон ему в одно место, и нечего опять сопли по полу размазывать, строго и решительно, освобождать Украину от нацистов и за бывшие республики браться, после показательной порки Украины, сами как миленькие в Россию побегут, а то и нашим и вашим. Грузия Азербайджан, Армения, на двух стульях сидят, их граждане деньги заработанные в России, на родину отправляют и Россию уесосят. Ноги о нас вытирают, а мы всё улыбаемся, себя уважать когда научимся ?! Президенту нашему, не стыдно, не ?! 17 миллионов инородцев, в цвет не скрывая, говорят, скоро мы вас русских резать убивать будем и уже воплощают это в жизнь, а мы забыли за 90, история ни чему не учит или крокусы и другие теракты в наших городах нужны, чтобы за голову взялись. Зла не хватает, политика, мать её
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17 мин.
лина любимцева
С КЕМ ТАМ переговор вести на Украине?!! Не с кем!! Кроме того, Россия еще Николаев-Одессу-Киев- Житомир- Винницу НЕ ВЗЯЛИ. Вот как возьмем эти города, тогда и &quot;поговорить&quot; можно. С остатками &quot;вжэвмэрлой&quot;... (уже  умершей)...
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лл
лина любимцева
И не только с Приднестровьем соединиться. Еще с Гагаузией и вообще с Молдовой.
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