Так что там пэрэмога, сограждане. Одна большая, огромная, вонючая, беспросветная пэрэмога. На «той стороне» у «великого и мудрого» всё просто отлично.
Готов отдать Крым и Донбасс: Зеленский попросил мирных переговоров
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Какие переговоры, циркон ему в одно место, и нечего опять сопли по полу размазывать, строго и решительно, освобождать Украину от нацистов и за бывшие республики браться, после показательной порки Украины, сами как миленькие в Россию побегут, а то и нашим и вашим. Грузия Азербайджан, Армения, на двух стульях сидят, их граждане деньги заработанные в России, на родину отправляют и Россию уесосят. Ноги о нас вытирают, а мы всё улыбаемся, себя уважать когда научимся ?! Президенту нашему, не стыдно, не ?! 17 миллионов инородцев, в цвет не скрывая, говорят, скоро мы вас русских резать убивать будем и уже воплощают это в жизнь, а мы забыли за 90, история ни чему не учит или крокусы и другие теракты в наших городах нужны, чтобы за голову взялись. Зла не хватает, политика, мать её
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17 мин.
лина любимцева
С КЕМ ТАМ переговор вести на Украине?!! Не с кем!! Кроме того, Россия еще Николаев-Одессу-Киев- Житомир- Винницу НЕ ВЗЯЛИ. Вот как возьмем эти города, тогда и "поговорить" можно. С остатками "вжэвмэрлой"... (уже умершей)...
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10 мин.
лл
лина любимцева
И не только с Приднестровьем соединиться. Еще с Гагаузией и вообще с Молдовой.
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8 мин.
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