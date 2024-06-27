В Новгородской области полицейские задержали сбытчика наркотиков из Москвы

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 37-летнего уроженца Саратовской области, перевозившего крупную партию наркотиков.
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