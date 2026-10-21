Можно насчитать не менее двадцати различных заболеваний, при которых облегчить состояние человека можно путем наложения йодовой сетки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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