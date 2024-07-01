В Пентагоне заявили, что США приняли меры на фоне угрозы теракта в Европе

АндрейБорков

Все равно не поможет, если надо будет, то пожар возникнет где надо, паровоз с рельс сойдет, склад с боеприпасами бабахнет.... террористы они такие, они это сделают, особенно если это будет очень надо. Сидят две вороны на заборе базы США в Германии, одна ворона другой говорит, видишь, вон там боеприпасы складывают, а вторая отвечает, так точно вижу, товарищ майор!