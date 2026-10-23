State explorer Oil India Limited (OIL) has found natural gas in a previously unexplored formation in the shallow Krishna-Godavari Basin, the Indian company said on Friday.
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