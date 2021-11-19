Малоизвестные факты про акул, которые вы могли не знать

Хоть они и считаются самыми крупными морскими хищниками, опасными для человека, насколько много мы, на самом деле, знаем об акулах? Знаете ли вы, что у человека больше шансов стать жертвой нападения другого человека (бывшие бойфренды и подруги не в счёт), чем акулы? Или что, начиная с XVI века, зафиксировано гораздо меньше неспровоцированных укусов акул, чем количество смс-ок, которые вы отправляете каждый месяц? А знаете ли вы, что акулы бывают не только серыми, но и всех цветов радуги — например, розовыми и жёлтыми?Акулы — это восхитительные существа, играющие ключевую роль в поддержании баланса экосистемы.