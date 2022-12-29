Медвежий угол

37 362 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    НАТу из  прибалтики вон вон без всяких оговорок!НАТО и расширение...
  • Ritchie Blackmore
    Кстати!  - Примечательно, что на днях Владимир Владимирович произнёс слова, тон которых очень совпадает с пригожински...Медведев - "глав...
  • Ritchie Blackmore
    Можно. Но Вы посмотрите кто в команде!Медведев - "глав...

Опять мы учудили в США невероятное?

Опять мы учудили в США невероятное?

Мощный зимний шторм в США Холодный зимний шторм продолжает накрывать большую часть Соединенных Штатов в канун Рождества, принеся рекордно низкие температуры для 200 миллионов американцев, ослепляющие метели, ледяные дожди и наводнения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх