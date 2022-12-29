Опять мы учудили в США невероятное?

Мощный зимний шторм в США Холодный зимний шторм продолжает накрывать большую часть Соединенных Штатов в канун Рождества, принеся рекордно низкие температуры для 200 миллионов американцев, ослепляющие метели, ледяные дожди и наводнения.
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