Стали известны улицы, на которых 9 апреля отключат воду

Сегодня, 9 апреля, с 8:00 до 20:00 по ряду адресов отключат холодную воду. Вода будет временно отключена на следующих улицах: Аустрина, Совхозная, Депутатская, Можайского, Сумская, Лунинская, Байкова, Островная, Каштановая, Компрессорная, Нестерова, Северополянская, Совхоз Победы, Сормовская, а также в п.