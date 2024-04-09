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Стали известны улицы, на которых 9 апреля отключат воду

Сегодня, 9 апреля, с 8:00 до 20:00 по ряду адресов отключат холодную воду. Вода будет временно отключена на следующих улицах: Аустрина, Совхозная, Депутатская, Можайского, Сумская, Лунинская, Байкова, Островная, Каштановая, Компрессорная, Нестерова, Северополянская, Совхоз Победы, Сормовская, а также в п.

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