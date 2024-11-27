Четыре рязанские улицы остались без воды 27 ноября

Во время отключения коммунальные службы будут ремонтировать водопровод. До 17:00 воды не будет на улице Полевой в домах №№ с 1 по 27, Интернациональной в доме № 18к1, Народный бульвар в доме № 16 и Новосёлов в доме № 15.
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