Четыре рязанские улицы остались без воды 27 ноября

Во время отключения коммунальные службы будут ремонтировать водопровод. До 17:00 воды не будет на улице Полевой в домах №№ с 1 по 27, Интернациональной в доме № 18к1, Народный бульвар в доме № 16 и Новосёлов в доме № 15.