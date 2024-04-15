"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

Елена Сикорова

Мигрантам плевать на наши законы, традиции, устои. Либеральная позиция "Надо все по закону" привела Европу сами знаете куда. Та волна мигрантов, которая пришла в Россию хорошо проплачена Англией и иже с ней, как в свое время была проплачено нашествие мигрантов на Европу. Если корреное население России не будет держать свои интересы превыше всего, то мы все потеряем. Власть не справляется, сплав коррупции и пришлого криминала можно только уничтожить