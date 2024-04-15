В соцсетях жители разделились на два лагеря: одни поддерживают поступок, а вторые считают, что надо ликвидировать нелегальную торговлю законными способами.
"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов
Комментарии
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Елена Сикорова
Мигрантам плевать на наши законы, традиции, устои. Либеральная позиция "Надо все по закону" привела Европу сами знаете куда. Та волна мигрантов, которая пришла в Россию хорошо проплачена Англией и иже с ней, как в свое время была проплачено нашествие мигрантов на Европу. Если корреное население России не будет держать свои интересы превыше всего, то мы все потеряем. Власть не справляется, сплав коррупции и пришлого криминала можно только уничтожить
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16 час.
Пульхерия Djem
Если власть не будет жёсткой и твёрдой,ими займётся народ.Хотите самосуда?А это не всегда справедливо и гуманно.Всех под одну гребёнку наказывать нельзя,а вот экстрадировать новых граждан с семьями было бы очень даже неплохо,хотя бы в экономических целях.
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Тебе что-ли отвечать . Это их заставим отвечать и таких подпёрдышей как ты
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14 час.
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