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"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

В соцсетях жители разделились на два лагеря: одни поддерживают поступок, а вторые считают, что надо ликвидировать нелегальную торговлю законными способами.

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Комментарии
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Елена Сикорова
Мигрантам плевать на наши законы, традиции, устои. Либеральная позиция &quot;Надо все по закону&quot; привела Европу  сами знаете куда. Та волна мигрантов, которая пришла в Россию хорошо проплачена Англией и иже с ней, как в свое время была проплачено нашествие мигрантов на Европу. Если корреное население России не будет держать свои интересы превыше всего, то мы все потеряем. Власть не справляется, сплав коррупции и пришлого криминала можно только уничтожить
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16 час.
Пульхерия Djem
Если власть не будет жёсткой и твёрдой,ими займётся народ.Хотите самосуда?А это не всегда справедливо и гуманно.Всех под одну гребёнку наказывать нельзя,а вот  экстрадировать новых граждан с семьями было бы очень даже неплохо,хотя бы в экономических целях.
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Тебе что-ли отвечать . Это их заставим отвечать и таких подпёрдышей как ты
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14 час.

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