Евросоюз призвал срочно согласовать передачу доходов от замороженных российских активов в пользу Киева

Главы стран и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе в среду, 17 апреля, призвали в кратчайшие сроки утвердить предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов на помощь Украине, – сообщают СМИ.
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