Мы рады сообщить, что кругосветная экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» продолжается! А значит и новому документальному фильму «Переплыть океан» на «Моей Планете» быть! А теперь мы расскажем историю, как продолжение экспедиции стало возможным.