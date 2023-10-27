Мы рады сообщить, что кругосветная экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» продолжается! А значит и новому документальному фильму «Переплыть океан» на «Моей Планете» быть! А теперь мы расскажем историю, как продолжение экспедиции стало возможным.
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