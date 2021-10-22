Мировое обозрение

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Найдет ли Россия силы ответить на «военное освоение Украины» Западом

Найдет ли Россия силы ответить на «военное освоение Украины» Западом

Выступление президента России Владимира Путина на очередном дискуссионном форуме «Валдай» будучи, по большей части, посвящено вопросам, относящимся к наиболее глобальным проблемам современного мироздания, не обошло стороной и «украинскую тему».

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