Полвека назад разразился мировой энергетический кризис. Сегодня он может повториться

Нынешний палестино-израильский конфликт начался с операции ХАМАС 7 октября. Операция была приурочена к 50-летию начала так называемой «Войны Судного дня» (также «Октябрьская война», «Арабо-израильская война 1973 года»).
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