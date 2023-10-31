Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Полвека назад разразился мировой энергетический кризис. Сегодня он может повториться

Полвека назад разразился мировой энергетический кризис. Сегодня он может повториться

Нынешний палестино-израильский конфликт начался с операции ХАМАС 7 октября. Операция была приурочена к 50-летию начала так называемой «Войны Судного дня» (также «Октябрьская война», «Арабо-израильская война 1973 года»).

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