На Ямале оптимизируют работу госархива путем сокращения штата сотрудников

Власти Ямала приняли решение оптимизировать деятельность Государственного архива ЯНАО и Производственно-технического объединения управления делами правительства ЯНАО (ГУ «ПТО УД ЯНАО») за счет штатной численности.
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