Сорокин – 1-я звезда матча с «Рейнджерс»: 29 сэйвов после 30 бросков, 4-я победа подряд

Сорокин – 1-я звезда матча с «Рейнджерс»: 29 сэйвов после 30 бросков, 4-я победа подряд

Илья Сорокин отразил 29 бросков из 30 в матче с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. Его «Айлендерс» выиграли со счетом 2:1 в очередном матче регулярного чемпионата.

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