Критика и современная живопись

Критика занчительно влияет на развитие современного искусства в России — факт не оспоримый! Она помогает определять направления и тренды, выявлять талантливых художников и развенчивать «халтуру» и «лжеискусство».
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