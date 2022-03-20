Бускетс о 4:0 с «Реалом»: «Мы могли забить намного больше. Мы знали, что если сделаем все правильно, это может случиться»

Серджи Бускетс высказался о победе над «Реалом» со счетом 4:0. «Это было нашей целью – не думать о результате и делать то, что должны, прессинговать и отбирать мяч настолько быстро, насколько возможно.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии