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Бускетс о 4:0 с «Реалом»: «Мы могли забить намного больше. Мы знали, что если сделаем все правильно, это может случиться»

Серджи Бускетс высказался о победе над «Реалом» со счетом 4:0. «Это было нашей целью – не думать о результате и делать то, что должны, прессинговать и отбирать мяч настолько быстро, насколько возможно.

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