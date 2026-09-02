Крымчанам напомнили что делать, если обнаружили подозрительные предметы

В случаях обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС: Единая диспетчерская служба в Республике Крым — 112; МВД по Республике Крым — (3652) 734-613, (102); УФСБ России по Республике Крым — (3652) 291-020, 291-030; ГУ МЧС России по Республике Крым — (3652) 550-901, 550-904; Аппарат АТК в Республике Крым — (3652) 544-420.