Крымчанам напомнили что делать, если обнаружили подозрительные предметы

В случаях обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС: Единая диспетчерская служба в Республике Крым — 112; МВД по Республике Крым — (3652) 734-613, (102); УФСБ России по Республике Крым — (3652) 291-020, 291-030; ГУ МЧС России по Республике Крым — (3652) 550-901, 550-904; Аппарат АТК в Республике Крым — (3652) 544-420.
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