Америка потеряла статус гегемона, — Боррель

Поймите! Если у нас свобода и демократия,то не может быть никаких хозяев" или доплачивайте.У американцев нет и не будит рабов и колоний.Они сами громче всех орали"Сврбода"!

Eduard

Господин Баррель,в он нужен этот статус? Вам что роль рабов нравится?Америка в Европу не входит,но вы почему-то свыклись с ролью колонии,которая делает все в угоду Америки,причем в разрез со своими интересами! Теперь у Европы идет война,а возможно скоро и в Европе! Вам это зачем?