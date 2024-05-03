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Америка потеряла статус гегемона, — Боррель

Америка потеряла статус гегемона, — Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что международная система, сложившаяся после периода холодной войны, сегодня прекратила свое существование, а Америка потеряла «статус гегемона».

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Комментарии
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Eduard
Поймите! Если у нас свобода и демократия,то не может быть никаких хозяев&quot; или доплачивайте.У американцев нет и не будит рабов и колоний.Они сами громче всех орали&quot;Сврбода&quot;!
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3 час.
Eduard
Господин Баррель,в он нужен этот статус? Вам что роль рабов нравится?Америка в Европу не входит,но вы почему-то свыклись с ролью колонии,которая делает все в угоду Америки,причем в разрез со своими интересами! Теперь у Европы идет война,а возможно скоро и в Европе! Вам это зачем?
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3 час.
Eduard
Угроза сама Европа,которая совершает перевороты,участвует в аферах Америки и пытается население дурачить.Украина им никто!
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3 час.

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