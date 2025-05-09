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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хейлунд о 2 голах в последних 3 матчах: «Хочу быть более стабильным, не останавливаться. Надеюсь, дальше – больше»

Хейлунд о 2 голах в последних 3 матчах: «Хочу быть более стабильным, не останавливаться. Надеюсь, дальше – больше»

В последних трех матчах форвард «Манчестер Юнайтед» забил 2 гола.  «Хочу быть более стабильным, не останавливаться.

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