Бывший пресс-секретарь Локтя стал исполнительным директором новосибирской федерации футбола

Ранее Артем Роговский был пресс-секретарем мэра Анатолия Локтя и замглавы Первомайского района. На посту руководителя областной федерации футбола он планирует посетить районы Новосибирска, чтобы понять, как там развивается этот вид спорта.
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