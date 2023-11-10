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Бывший пресс-секретарь Локтя стал исполнительным директором новосибирской федерации футбола

Бывший пресс-секретарь Локтя стал исполнительным директором новосибирской федерации футбола

Ранее Артем Роговский был пресс-секретарем мэра Анатолия Локтя и замглавы Первомайского района. На посту руководителя областной федерации футбола он планирует посетить районы Новосибирска, чтобы понять, как там развивается этот вид спорта.

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