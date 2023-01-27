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United Rugby Championship. 13-й тур. «Скарлетс» сыграют с «Буллс», «Ольстер» против «Стормерс», другие матчи

С 27 по 29 января пройдут матчи 13-го тура United Rugby Championship. United Rugby Championship 13-й тур 27 января Скарлетс – Буллс – 22.

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