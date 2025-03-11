SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

130 подписчиков

По нему сходили с ума красавицы со всего СССР! Легендарный Третьяк получал мешки писем: «Разврата не было»

По нему сходили с ума красавицы со всего СССР! Легендарный Третьяк получал мешки писем: «Разврата не было»

А он прожил всю жизнь с одной женщиной!Имя Владислава Третьяка знакомо даже далеким от спорта людям. Десятки трофеев и огромное количество личных наград, завоеванных многолетним голкипером ЦСКА и сборной СССР, прославили его на весь мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх