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Украина готовит «голодомор»: политолог о желании Киева хранить продовольствие на складах за границей

Украина готовит «голодомор»: политолог о желании Киева хранить продовольствие на складах за границей

Из-за участившихся ответных атак по логистическим складам супермаркетов украинские власти рассматривают возможность хранения продовольствия на складах за пределами страны, но вблизи границы.

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