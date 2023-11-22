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Истребители-бомбардировщики Су-17 в рядах ВВС Украины

Истребители-бомбардировщики Су-17 в рядах ВВС Украины

Ожесточённость и размах боевых действий в ходе Российской специальной военной операции (CBO) на Украине вскрыли один неприглядный факт – в отличие конфликтов низкой интенсивности, в ходе полномасштабных боевых действий боевой техники катастрофически не хватает, разумеется, по мере возрастания потерь с обеих сторон ситуация усугубляется.

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