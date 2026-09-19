Пикачу отправили на МКС: плюшевая игрушка провела на орбите 67 дней

А с 4 октября ESA и The Pokemon Company запустят выставки, специальный Pokemon GO и коллекцию товаров в музеях и космических центрах Европы Европейское космическое агентство (ESA) и The Pokemon Company International объявили совместную программу к Всемирной неделе космоса, которая пройдёт 4 – 10 октября.
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