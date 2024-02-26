Самый быстрый детский автомобиль

Инженер из Германии смог разогнаться на детской машинке с электродвигателем до 148 км/ч. Марсель Пауль изучает электротехнику в Университете прикладных наук Фульды и уже много лет является страстным гонщиком на бобби-карах.
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